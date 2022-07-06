Жителей Мурманска зовут на июльскую гаражную распродажу

На распродаже можно не только избавиться от лишних вещей, но и найти необходимые предметы для дома или гардероба. Фото: vk.com/garageshop51

В Центре Красного Креста в Мурманске пройдет июльская гаражная распродажа.

На распродаже можно не только избавиться от лишних вещей, но и найти необходимые предметы для дома или гардероба.

- С собой можно принести одежду и обувь в хорошем состоянии, предметы быта, книги и журналы, развивающие детские игрушки, макулатуру. Волонтеры разложат вещи на столах и отдадут другим гостям за добровольное пожертвование, - пишут организаторы.

Собранные на мероприятии деньги направят на улучшение первого бесплатного развивающего центра "Красного креста" в Мурманске и помогут детям из кризисных семей.

Всех желающих ждут 22 июля с 17.00 до 21.00 по адресу: проспект Кирова, 62а (вход со стороны двора).

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