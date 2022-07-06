Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование убийства мальчика в Мончегорске

Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате следкома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Мурманской области представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу о жестоком убийстве мальчика в Мончегорске.

Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате следкома.

- По данным следствия, 1 июля мончегорка обнаружила в квартире тело 8-летнего сына с признаками насильственной смерти. На месте происшествия следователь провел осмотр, забрал необходимые для расследования предметы. Назначен ряд судебных медицинских, генетических, криминалистических экспертиз, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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