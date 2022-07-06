Руководитель регионального следкома и прокурор Мурманской области проведут прием граждан в Ковдоре

Записаться на личный прием можно по телефонам: 8 (8152) 40-39-19, 8 (8152) 47-38-54. Фото: Антон ЗАБИРОВ

7 июля руководитель СУ СК России по Мурманской области Андрей Ефремов вместе с прокурором региона Сергеем Паволиным проведут личным прием граждан в Ковдоре, в том числе по остросоциальным вопросам.

Прием состоится с 12.00 до 14.00 в администрации Ковдорского округа по адресу: площадь Ленина, д.1 (актовый зал, 1-й этаж).

- Северянам, обратившимся на личный прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Также рекомендуется подготовить обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Записаться на личный прием можно по телефонам: 8 (8152) 40-39-19, 8 (8152) 47-38-54.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что все зачинщики массовой драки в Ковдоре установлены. Глава региона призвал северян успокоиться.

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