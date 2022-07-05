Северян приглашают на мероприятия в честь празднования Дня семьи, любви и верности в Мурманске

Северян приглашают на тематические мероприятия в учреждения культуры. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Стала известна программа празднования Дня семьи, любви и верности в Мурманске, который отмечается 8 июля.

Северян приглашают на тематические мероприятия в учреждения культуры.

– В областном ДК имени Кирова 8 июля для школьников из летних оздоровительных лагерей проведут игровую программу, где расскажут об истории праздника. 9 июля состоится чествование супружеских пар, проживших в браке более 25 лет и воспитавших детей достойно, – сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

8 июля мастер-класс запланирован в Мурманском областном художественном музее в отделе народного искусства и ремесел. 9 июля занятия пройдут в культурно-выставочном центре Русского музея.

Для детей и подростков в детско-юношеской библиотеке имени Махаевой 8 июля проведут акцию «Ромашка – символ доброты», а также с 11.00 и до 15.00 – мастер-классы по изготовлению открытки. В этот день в областной библиотеке для слепых откроется книжная выставка «Семья – опора счастья».

Также праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Заполярья.

Напомним: В Коле 10 июля пройдет фестиваль воздушных змеев. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

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