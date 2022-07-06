Стартовала продажа билетов на фестиваль Imandra Viking Fest-2022

27 и 28 августа в Мончегорске пройдет фестиваль Imandra Viking Fest.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
27 и 28 августа в Мончегорске пройдет фестиваль Imandra Viking Fest. В этом году вход будет платным, но, как отмечают организаторы, чисто символическим - 100 рублей.
- Билет дает проход на оба дня фестиваля, посещение концертной программы, посещение всех бесплатных мастер-классов и активностей, - уточнили организаторы.
Приобрести билеты можно здесь.
Напомним: хедлайнерами фестиваля в этом году станут группа "Эпидемия" и Нейромонах Феофан.
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