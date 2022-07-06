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Экономика6 июля 2022 5:02

Андрей Чибис: Комплексное развитие территории рыбного порта даст 11 миллиардов рублей в бюджет и 850 новых рабочих мест

На территории рыбного порта в Мурманске создадут индустриальный парк
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Стоимость проекта пока не озвучивается.

Стоимость проекта пока не озвучивается.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске планируется к старту новый большой проект - комплексное развитие территории рыбного порта. Оно вызвало немало споров, но, как подчеркнул губернатор, сделать это необходимо.

- Слава богу, там есть определенная жизнь, но очевидно, что с учетом спроса и реалий надо проводить реформу. Знаю, что есть полемика по этому вопросу, мы находимся во взаимодействии с реально работающими компаниями на территории рыбного порта. Этот проект делается при поддержке федерального правительства, чтобы не только наш рыбный порт (он базовый), но и другие порты на Севморпути трансформировать, сделать глубокую рыбо- и крабопереработку, поставить современнейшие холодильные комплексы, дополнительно разместить все, что касается комплексов по обслуживанию рыбопромыслового флота. Планируем создать современный индустриальный парк, набор решений по финансированию из федеральных институтов принят. Это 850 новых рабочих мест и дополнительный доход в бюджет в 11 миллиардов рублей, - отметил, выступая перед депутатами Мурманской областной Думы, Андрей Чибис.

Стоимость проекта пока не озвучивается.

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