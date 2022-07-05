К жительнице Апатитов гадюка заползла на дачу

Северянам стоит внимательно смотреть под ноги. Фото: Скриншот видео

Северянам стоит внимательно смотреть под ноги. И не только потому, что пошли грибы. Просто в жару легко встретить на своем пути гадюку.

Жителям севера Кольского полуострова повезло больше - там пресмыкающиеся если не редкость, то гости нечастые. Хотя на днях змею встретили у жилых домов на улице Достоевского. А вот на юге... Так, жительница Апатитов встретила нежданную гостью у себя на даче: гадюка спряталась в укромном месте у дома между бревен. К счастью, нападать на людей она не спешила.

Гадюка обыкновенная - единственный вид змей, обитающий в Мурманской области, и занесен в региональную Красную книгу. За убийство грозит уголовная ответственность.

Гадюка ядовита, но яд ее обычно не убивает человека, хотя помощь врачей понадобится.

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