Позвал замуж прямо на перроне. Росгвардеец из Мурманска вернулся со спецоперации и сразу сделал предложение любимой

Один из сотрудников прямо у поезда попросил руку и сердце у своей любимой девушки. Фото: Правительство Мурманской области

5 июля на железнодорожный вокзал в Мурманске прибыл состав с росгвардейцами, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Четверых сотрудников прямо на перроне наградили почетными знаками губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».

- Важно, что все живы, здоровы. Вы с честью выполнили боевую задачу. Низкий вам поклон за защиту нашей Родины, борьбу с нацизмом и самоотверженность. То, что вы делаете для страны – неоценимо. Здоровья вам и сил. Вы – настоящие герои, на которых мы равняемся, – обратился к росгвардейцам Андрей Чибис.

Один из сотрудников прямо у поезда попросил руку и сердце у своей любимой девушки. Та не смогла ответить «нет».

Напомним: недавно на спецоперацию отправились добровольцы из Мурманской области – это военнослужащие с кораблей и из береговых частей, а также те, кто был в запасе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвиняемого в совращении учениц тренера по карате из Мурманска оставили под стражей. Мера пресечения не меняется с декабря 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru