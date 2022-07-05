В Мурманской области ожидаются грозы и до +23

Также в регионе сохраняется 5 региональный класс пожарной опасности.
Фото: Мария ЛЕНЦ
К середине недели в Мурманской области будет уже не так жарко, но все еще душно из-за возможных гроз. 6 июля погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления.
- Будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17, днем +18+23 градуса, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Также в регионе сохраняется 5 региональный класс пожарной опасности.
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