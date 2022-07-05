Знакомая семьи убитого в Мончегорске мальчика: "Нам страшно за своих детей"

Убийцу пока что не задержали. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Недавно в Мончегорске произошло ужасное - 8-летнего мальчика зверски убил неизвестный мужчина. Тело ребенка со следами насилия, в том числе и сексуального, обнаружила в ванне вернувшаяся с работы мама.

Хорошая знакомая семьи погибшего мальчика рассказала с "КП"-Мурманск", что после случившегося мончегорцы боятся за своих детей.

- Страшно теперь оставлять детей дома и разрешать им гулять без сопровождения. Весь город в шоке. Мы соболезнуем маме ребенка, - говорит женщина.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление) и части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова. Убийцу пока что не задержали.

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