В Зверосовхозе в мусорном мешке выкинули живую собаку

Собаку забрали к себе волонтеры. Фото: vk.com/zoomurmansk
Вечером 3 июля в Зверосовхозе неизвестные выкинули живую собаку, засунув бедное животное в черный мусорный мешок.
- Собака сидит в подъезде, никого к себе не подпускает, не ест, не пьет. Пол неизвестен. Передняя лапа деформирована - скорее всего, врожденное. Она погибнет на такой жаре при отказе от воды и еды, - сообщили в паблике "Зоопотеряшки Мурманска и области".
К счастью, сейчас с четвероногим другом уже все хорошо, его забрали к себе волонтеры.
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