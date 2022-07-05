В Зверосовхозе в мусорном мешке выкинули живую собаку

Собаку забрали к себе волонтеры. Фото: vk.com/zoomurmansk

Вечером 3 июля в Зверосовхозе неизвестные выкинули живую собаку, засунув бедное животное в черный мусорный мешок.

- Собака сидит в подъезде, никого к себе не подпускает, не ест, не пьет. Пол неизвестен. Передняя лапа деформирована - скорее всего, врожденное. Она погибнет на такой жаре при отказе от воды и еды, - сообщили в паблике "Зоопотеряшки Мурманска и области".

К счастью, сейчас с четвероногим другом уже все хорошо, его забрали к себе волонтеры.

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