Жительница Кандалакши попала под уголовное дело после оформления микрозайма

Сотрудники офиса микрофинансовой организации обратились в полицию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении жительницы Кандалакши. 34-летняя женщина оформила микрозайм через интернет на 57 тысяч рублей и не стала его погашать.

Сотрудники офиса микрофинансовой организации обратились в полицию.

– Во время проверки выяснилось, что при оформлении договора северянка предоставила ложные сведения о месте работы и доходе. Также выяснилось, что злоумышленница через несколько месяцев второй раз подала заявку в ту же компанию, также предоставила ложные личные данные и получила 30 тысяч рублей. Деньги она возвращать не собиралась, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Полицейским северянка рассказала, что соврала при заполнении кредитной заявки из страха не получить займ.

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.

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