В Коле 10 июля пройдет фестиваль воздушных змеев

На Поморской набережной в Коле 10 июля пройдет фестиваль запуска воздушных змеев. Мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Поморской набережной в Коле 10 июля пройдет фестиваль запуска воздушных змеев. Мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности.

- В программе: семейный квест, интерактивные площадки, аквагрим, танцевально-развлекательная подзарядка, акция по сбору корма и товаров для животных, фотовыставка четвероногих обитателей приюта, концертная программа и DJ, фотозона и Event-аттракцион. Также состоится массовый запуск воздушных змеев, - сообщили в комитете молодежной политики Мурманской области.

Принять участие в фестивале может любой желающий, но нужна обязательная регистрация. Молодые семьи смогут получить воздушных змеев от организаторов.

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