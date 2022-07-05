В Кировске появится уникальная "Клумба счастья"

Клумбу сделают у Дворца культуры. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

В Кировске в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, будут создавать "Клумбу счастья". Местных жителей зовут принять участие в ее создании.

- В 18.00 8 июля приходите в театральный дворик Дворца культуры. Приносите с собой рассаду любимых цветов (любых), и будем делать уникальную клумбу, где у каждого может быть свой цветок. Приходите всей семьей! - пишет администрация Кировска.

Если рассады нет, все равно можно поучаствовать. Несколько видов растений привезут из ПОСВИР.

Напомним: в Мурманской области семейные пары получат единовременное пособие до 20 тысяч рублей.

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