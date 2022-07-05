В Апатитах на пешеходном переходе сбили двух человек

В аварии пострадал молодой человек. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Вечером 4 июля в Апатитах произошло ДТП. Переходя дорогу по "зебре", под колеса автомобиля попали два пешехода.

- В 17.26 в районе дома №24 на улице Ферсмана водитель Audi наехал на 25-летнего мужчину и его спутницу, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии пострадал молодой человек. Он получил незначительные травмы, был обслужен амбулаторно. Девушка не пострадала.

Напомним: последствия смертельного ДТП в Мурманске попали на видеорегистратор. 21-летний водитель сбил дорожного рабочего.

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