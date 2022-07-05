Рядом с дачным товариществом «Кильдинское» гуляет медведь

Медведей продолжают замечать вблизи населенных пунктов Мурманской области. Фото: Дмитрий Яшенев / vk.com/id147066931
Медведей продолжают замечать вблизи населенных пунктов Мурманской области.
Так, в паблике «Город Кола ДТП ЧП» (18+) опубликовали следы косолапого, которые увидели рядом с дачным товариществом «Кильдинское».
Напомним: ранее под Кировском застрелили медведя, который выходил к дачам.
Ранее в МЧС по Мурманской области напомнили, как вести себя при встрече с хищником.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru