Рядом с дачным товариществом «Кильдинское» гуляет медведь

Медведей продолжают замечать вблизи населенных пунктов Мурманской области. Фото: Дмитрий Яшенев / vk.com/id147066931

Медведей продолжают замечать вблизи населенных пунктов Мурманской области.

Так, в паблике «Город Кола ДТП ЧП» (18+) опубликовали следы косолапого, которые увидели рядом с дачным товариществом «Кильдинское».

Напомним: ранее под Кировском застрелили медведя, который выходил к дачам.

Ранее в МЧС по Мурманской области напомнили, как вести себя при встрече с хищником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru