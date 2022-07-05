Жительница Заозерска стала обладательницей двух титулов на конкурсе "Миссис Вселенная 2022" в Сеуле

Северянка счастлива, что приняла участие в конкурсе такого масштаба. Фото: Татьяна Ларионова

Жительница Заозерска Татьяна Ларионова приняла участие в международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная 2022", который проходил в Сеуле.

Наша землячка удостоилась сразу двух титулов, став "Woman Mrs. Universe EXQUISITE" и "Mrs. Universe Murmansk".

- Я счастлива, что приняла участие в конкурсе такого масштаба, познакомилась с интересными людьми и получила массу ярких эмоций! - поделилась Татьяна на своей странице "ВКонтакте".

Напомним: дизайнер из Мурманска представила свою коллекцию на неделе моды в Москве.

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