В центре Мурманска на неделю ограничат движение транспорта

Движение будет закрыто с 00.00 10 июля до 23.00 17 июля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В центре Мурманска на неделю перекроют дорогу.

Согласно постановлению администрации города, временные ограничения движения всех видов транспорта введут на участке дороги по улице Воровского - от проспекта Ленина до дома №13 на улице Воровского.

Движение будет закрыто с 00.00 10 июля до 23.00 17 июля.

Напомним: стало известно, зачем бетонными блоками перегородили проезд к карьеру за Ледовым озером в Мурманске.

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