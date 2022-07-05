Жители Мурманска встретили на улице голого мужчину

В комментариях пользователи шутят, что мужчина просто сходит с ума от городской жары. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Минувшей ночью мурманчан удивило увиденное возле подъезда дома - там стоял совершенно голый мужчина. Его заметили на улице Полярные зори, а кадрами поделились в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Зачем северянин снял всю одежду и вышел в таком виде гулять - не известно. Но вряд ли он позировал для обнаженного портрета.

В комментариях пользователи шутят, что мужчина просто сходит с ума от городской жары. А возможно, у него дома отключили горячую воду и он ждет дождь, чтобы помыться.

Напомним: ранее в Мурманске голый мужчина при детях купался в фонтане.

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