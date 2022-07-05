Жители Печенги из-за обрыва высоковольтного кабеля остались без света

Ориентировочно, свет обещают вернуть в дома северян к 15.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за аварийного отключения электричества жители Печенги остались без света. Обесточены дома на Печенгском шоссе, а также котельные в Печенге и Лиинахамари.

Обслуживающая организация сообщает, что ведутся ремонтно-восстановительные работы. Причина отключения - обрыв высоковольтного кабеля. Ориентировочно, свет обещают вернуть в дома северян к 15.00.

- Я искренне приношу извинения за сложившуюся ситуацию, и читаю все ваши сообщения и обращения. Сам ежечасно обзваниваю ответственных лиц в получении информации, - отметил глава Печенгского округа Андрей Кузнецов.

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