В Мончегорске ищут насильника и убийцу 8-летнего мальчика

В СУ Следственного комитета по Мурманской области информацию об убийстве пока не комментируют. Фото: Иван ВИСЛОВ

На прошлой неделе в Мончегорске убили 8-летнего мальчика. Ребенка нашла в ванне его мама, когда вернулась с работы. На теле нашли следы насилия, в том числе сексуального.

В СУ Следственного комитета по Мурманской области информацию об убийстве пока не комментируют.

Ранее ряд СМИ и пабликов в "ВКонтакте" сообщил, что убийца уже задержан. Но как рассказал источник "КП"-Мурманск" в правоохранительных органах, поиски еще ведутся.

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