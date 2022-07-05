В Мурманске 34-летний мужчина пошел купаться на озеро и пропал

Мужчину ищут с 1 июля. Фото: vk.com/severspas51

В Мурманске пропал 34-летний мужчина. Евгений Степанов 1 июля пошел купаться на озеро Малое и не вернулся домой.

Приметы: на вид 34 года, рост около 174 сантиметров, голубые глаза, худощавого телосложения, темные волосы.

На момент исчезновения на Евгении были черные "боксеры" с яркими вставками.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, 406-131, 406-130 или в поисково-спасательный отряд "СеверСпас" +7 (902) 133-54-50, +7(953) 757-57-48.

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