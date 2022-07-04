Жителя Мончегорска заключили под стражу после мошенничества на 3,8 миллиона рублей

Мужчина обвиняется в совершении двух мошенничеств в крупном и особо крупном размере. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Мончегорска по решению суда заключили под стражу. Мужчина обвиняется в совершении двух мошенничеств в крупном и особо крупном размере (по части 3 статьи 159 и части 4 статьи 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, тот похитил взносы на капремонт, которые предназначались для Фонда капитального ремонта, на общую сумму свыше 800 тысяч рублей. Также он присвоил себе деньги по платежам за коммунальные услуги, которые нужно было перечислить ресурсоснабжающим организациям, на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

Хищение совершено путем обмана по предварительному сговору с неустановленными лицами.

– При рассмотрении ходатайства о заключении мужчины под стражу суд проверил обоснованность подозрения в причастности мончегорца к инкриминируемым преступлениям, а также наличие оснований для избрания в отношении него меры пресечения, – сообщили в пресс-службе Мончегорского городского суда.

Ходатайство следствия удовлетворено. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

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