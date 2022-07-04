Жителя Мурманска задержали в магазине при попытке украсть спортивную одежду

Сотрудник службы контроля задержали нарушителя и передали его росгвардейцам. Фото: 51.rosguard.gov.ru/

В магазине Мурманска при попытке украсть товар задержали 31-летнего мужчину. Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного Росгвардии.

Тревожную кнопку нажали в магазине спорттоваров на улице Рогозерской. На место был направлен наряд. Оказалось, что северянин, который был пьян, пытался пройти мимо кассы и вынести одежду, не оплачивая ее.

– Сотрудник службы контроля задержали нарушителя и передали его росгвардейцам. Во время разбирательства у мужчины забрали украденные спортивные перчатки, брюки и штаны. Общая сумму ущерба могла превысить 9 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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