Андрей Чибис: Реальные располагаемые доходы населения с учетом инфляции выросли на 15%

Во время ежегодного отчета губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о том, как изменилась жизнь северян в материальном плане. Фото: Правительство Мурманской области

Во время ежегодного отчета губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о том, как изменилась жизнь северян в материальном плане.

- Главной нашей задачей был экономический рост. Мы понимали, что если не создадим фундамент для него, то не будет инвестиций в качество жизни людей. И здесь нам есть чем гордиться. Это и 30% рост инвестиций, рост экономики на 16%, производства на 17,3%, что существенно выше, чем в среднем по стране. Важно, что реальные располагаемые доходы населения с учетом инфляции выросли на 15%, а зарплата – более чем на 30%. Это самое важное, что есть, - сообщил Андрей Чибис.

Также губернатор ответил на вопрос депутата облдумы Александра Макаревича о низких зарплатах врачей.

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