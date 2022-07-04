В Мурманске появятся две площадки для пляжного волейбола

Обустроить места для пляжного волейбола планируется уже в этом году. Фото: Иван МАКЕЕВ

На "прямой линии" в эфире ГТРК "Мурман" к губернатору Андрею Чибису обратилась мурманчанка. Ее интересовало, где и когда в городе построят площадку для пляжного волейбола.

На этот вопрос дал ответ глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. Он отметил, в Мурманске сделают две таких площадки.

- Спортивные зоны создадим на базе комплекса «Авангард» и в районе Семеновского озера. Специалисты комитета по физической культуре и спорту готовят документы на закупку оборудования и обустройство двух площадок, - сообщил Юрий Сердечкин.

Обустроить места для пляжного волейбола планируется уже в этом году.

Напомним: губернатор прокомментировал проблему с недостроенным стадионом «Авангард» в Росте.

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