В Мурманске появятся две площадки для пляжного волейбола

Обустроить места для пляжного волейбола планируется уже в этом году.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На "прямой линии" в эфире ГТРК "Мурман" к губернатору Андрею Чибису обратилась мурманчанка. Ее интересовало, где и когда в городе построят площадку для пляжного волейбола.
На этот вопрос дал ответ глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. Он отметил, в Мурманске сделают две таких площадки.
- Спортивные зоны создадим на базе комплекса «Авангард» и в районе Семеновского озера. Специалисты комитета по физической культуре и спорту готовят документы на закупку оборудования и обустройство двух площадок, - сообщил Юрий Сердечкин.
Обустроить места для пляжного волейбола планируется уже в этом году.
Напомним: губернатор прокомментировал проблему с недостроенным стадионом «Авангард» в Росте.
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