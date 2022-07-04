В Мурманской области семейные пары получат единовременное пособие до 20 тысяч рублей

Для получения выплаты нужно обратиться в МФЦ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области семейные пары, которые долго живут в зарегистрированном браке, получат единовременные выплаты. Об этом сообщил на оперативном совещании министр труда и соцразвития региона Сергей Мякишев.

Так, северянам, отметившим 50-55 лет со дня свадьбы, выплатят 10 тысяч рублей. Парам, которые живут в браке 60-65 лет - 15 тысяч рублей. Те, кто создал семью еще 70-75 лет назад получат 20 тысяч рублей.

К слову, в прошлом году только одна семья из Заполярья получила выплату в 20 тысяч рублей.

Для получения выплаты нужно обратиться в МФЦ.

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