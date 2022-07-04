Двум сотрудницам МАГУ вынесли приговор после крупного мошенничества

Октябрьский районный суд Мурманска признал двух сотрудниц МАГУ виновными в совершении мошенничества в крупном размере. Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский районный суд Мурманска признал двух сотрудниц МАГУ виновными в совершении мошенничества в крупном размере.

Напомним: сотрудницы опорного вуза в 2020 году заставляли студентов писать заявления на материальную помощь, хотя оснований для этого не было, а часть денег присваивали себе. Так они обманули 32 учащихся. Теперь женщины должны вернуть университету 800 тысяч рублей.

Работницам вынесли приговор - им назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и возмещением материального ущерба.

- Также два года осужденные не смогут занимать должности в госучреждениях, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, материальной ответственностью, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области.

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