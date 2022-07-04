Мурманск и Новосибирск свяжет прямой авиарейс

Время в пути займет 4 часа 15 минут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из Мурманска в Новосибирск и обратно начнут летать прямые самолеты. Маршрут планирует запустить в сентябре этого года известная авиакомпания.

Рейсы будут по вторникам и воскресеньям в обе стороны. Вылет из Мурманска - в 13.15, прибытие в столицу Сибири в 21.30. Вылет из Новосибирска - в 11.40, прибытие в заполярную столицу - в 12.15.

Время в пути займет 4 часа 15 минут. Билет обойдется не менее, чем в 10 тысяч рублей.

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