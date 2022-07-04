В Мурманской области воздух прогреется до +28, возможны грозы

В регионе местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области сохраняется жаркая погода. Как сообщают синоптики, сейчас погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море.

В регионе местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

- 4 июля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха +23+28 градусов, - отметили в мурманском гидрометцентре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru