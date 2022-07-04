В Мурманской области осужденному вынесли приговор за дачу взятки инспектору группы надзора

Мужчина пообещал вознаграждение в 50 тысяч рублей за незаконные действия. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области вынесли приговор 34-летнему мужчине, который отбывает наказание в исправительной колонии Ревды. Тот хотел дать взятку инспектору.

Как установили следствие и суд, в сентябре 2020 года северянин лично обратился к младшему инспектору группы надзора отдела безопасности, предложив пронести на режимную территорию и передать ему два мобильных телефона, аксессуары к ним и две сим-карты. За это мужчина пообещал вознаграждение в 50 тысяч рублей.

Младший инспектор, не желая быть причастным к преступной деятельности осужденного, сообщил о случившемся руководству.

Мужчина вину не признал.

- Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытой части наказания, окончательно назначено 4 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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