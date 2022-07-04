В Мурманской области назначили двух новых вице-губернаторов

Эрик Хисматуллин будет курировать минприроды. Фото: правительство МО

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис представил двух новых вице-губернаторов. Ими стали Надежда Аксенова и Эрик Хисматуллин.

Надежда Аксенова является руководителем аппарата правительства Мурманской области. Она продолжит работать на прежней должности, но будет решать и другие задачи.

Как отметил губернатор, у Надежды Алексеевны расширятся полномочия по контролю принимаемых решений.

- Новая важная задача - создание единой кадровой службы для органов исполнительной власти и муниципальных властей. Это должна быть база данных лучших специалистов, способных расти и решать более сложные вопросы, - отметил глава региона.

Также вице-губернатором стал руководитель комитета по обеспечению безопасности населения Эрик Хисматуллин. Он будет курировать минприроды.

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