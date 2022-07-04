Завершены поиски пятилетнего мальчика в Мурманске

Поиски завершились благополучно. Фото: /vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске завершили поиски пятилетнего Андрея. 3 июля ребенок пошел гулять с братом на аллее Поколений и убежал.
К счастью, мальчика нашли живым и невредимым вечером того же дня. Об этом сообщили его родные.
- Спасибо всем, ребенок нашелся, - написали в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).
Напомним: волонтеры рассказали, где нашли 33-летнего Олега Визжачего из Колы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru