Завершены поиски пятилетнего мальчика в Мурманске

Поиски завершились благополучно. Фото: /vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске завершили поиски пятилетнего Андрея. 3 июля ребенок пошел гулять с братом на аллее Поколений и убежал.

К счастью, мальчика нашли живым и невредимым вечером того же дня. Об этом сообщили его родные.

- Спасибо всем, ребенок нашелся, - написали в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Напомним: волонтеры рассказали, где нашли 33-летнего Олега Визжачего из Колы.

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