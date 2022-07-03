В Мурманске пропал пятилетний ребенок в желтой футболке

Мальчик был одет в желтую футболку и бежевые шорты до колен, черные сандалии. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске пропал пятилетний ребенок. 3 июля около 15.00 он ушел гулять с братом на аллее Поколений и убежал.

- Зовут Андрей, был одет в желтую футболку и бежевые шорты до колен, черные сандалии. Блондин, - написали в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Тех, кто видел мальчика, просят позвонить по телефонам: +7 (950) 899-97-89 или +7(953)753-4193.

Напомним: в Мурманске ищут 16-летнего подростка в красных шортах. Никита Абрамов ушел из дома 1 июля.

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