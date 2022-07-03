В Мурманске ищут 16-летнего подростка в красных шортах

Местонахождение северянина неизвестно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропал 16-летний Никита Абрамов. Подросток ушел из дома на улице Невского 1 июля. С тех пор не известно, где он находится.

Приметы: рост 176 сантиметров, серо-голубые глаза, волосы короткие светлые.

Был одет в серо-белую кофту, черную футболку с рисунком, красные шорты с белым кантом по бокам, черные кроссовки.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию: 102 или 02 либо к волонтерам ПСО "МурманСпас": 8 981-300-27-59 или 8 911-311-70-20 (круглосуточно).

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