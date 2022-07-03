В Мончегорске вандалы испортили памятник защитникам Заполярья

Следы вандализма зафиксировали вместе с нарядом полиции. Фото: Максим Иванов
В Мончегорске вандалы испортили недавно восстановленный памятник защитникам Заполярья.
Подростки катались возле мемориала на самокатах, из-за чего на постаменте возникли сколы. Кроме того, памятник исписали маркерами.
- После очередного разговора с несколькими самокатчиками обнаружилось, что маркерными рисунками исписан постамент и звезда. Перед тем как стереть эту гадость, я зафиксировал следы вандализма вместе с вызванным нарядом полиции, - сообщил депутат Мурманской областной думы Максим Иванов.
В администрацию города напишут обращение, чтобы были установлены специальные знаки о запрете использования самокатов и подобных средств передвижения у памятника.
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