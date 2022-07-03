Андрей Чибис о стадионе "Авангард" в Росте: "За это по голове уже настучали"

В 2023 году объект должны достроить. Фото: gov-murman.ru

На "прямой линии" в эфире ГТРК "Мурман" губернатору Мурманской области Андрею Чибису задали вопрос о судьбе недостроенного стадиона "Авангард" в Росте. Его начали строить еще в 2019 году и он все еще не готов, все как будто умерло.

Глава региона сообщил, что знает о проблеме.

- По голове уже за это настучали. Футбольное поле оказалось не по нормативным размерам, которое покрыть невозможно. Стыдно за товарищей, которые в муниципалитете за это отвечали. Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин лично этим занимается. Стадион в Росте будет, там очень удобная локация для этого. Деньги необходимые есть, - ответил Андрей Владимирович.

В 2023 году объект должны достроить.

Напомним: у "Авангарда" в Мурманске неправильно хранили стройматериалы. Нарушения выявила прокуратура.

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