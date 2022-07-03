Жительница Апатитов вонзила возлюбленному нож в спину из-за компьютерной игры

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело. Фото: Василий Вахрин

38-летний апатитчанин оказался в больнице после ссоры с сожительницей. Той не понравилось, чем занимается мужчина.

- 36-летняя северянка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, пояснила, что была пьяна. Ей пришлось не по душе, что возлюбленный играет в компьютерные игры. Женщина взяла кухонный нож и ударила им в спину сожителя. Испугавшись за его здоровье, она сама вызвала "скорую", - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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