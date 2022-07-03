Многоэтажный дом в Больничном городке Мурманска начнут строить в 2022 году

Планируется переселить мурманчан из "деревяшек" в течении ближайших лет.

Строительство современного многоэтажного дома в Больничном городке Мурманска начнется в этом году. Об этом сообщил на "прямой линии" губернатор Андрей Чибис.

- 4 июля заканчивается сбор заявок по конкурсу, дальше определят победителя. Стройка первого комфортабельного современного дома в этом районе начнется в 2022 году, завершится в следующем, - сказал глава региона.

Строительство дома обойдется в 626 миллионов рублей.

Планируется переселить мурманчан из "деревяшек" в течении ближайших лет, а Больничный городок сделать комфортным для жизни районом. Вместо аварийного жилья построят 34 новых дома.

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