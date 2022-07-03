Андрей Чибис о мурманском океанариуме: "Нельзя животных мучить и оставлять в таких условиях"

Сотрудники мурманского океанариума будут сопровождать животных при перевозке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на "Прямой линии" в эфире ГТРК "Мурман" затронул злободневную тему мурманского океанариума. Напомним: животных в середине июля планируют перевезти в Московский зоопарк, а в Мурманске будут строить для них новое здание.

Глава региона отметил, что оставлять ластоногих в Заполярье нельзя, потому что так будет только хуже. Перевозка в Московский зоопарк - самое оптимальное и безопасное решение.

- У животных есть проблемы со зрением, потому что нет очистки воды в океанариуме. Нельзя животных мучить и оставлять их в таких условиях. Мы все переживаем, но нет других вариантов, - подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис отметил, что океанариум не смогли перевести в госсобственность, потому что его бы тут же пришлось закрыть из-за нарушений законодательства.

Сотрудники мурманского океанариума будут сопровождать животных при перевозке, также Московский зоопарк предоставит им квартиру, чтобы они могли побыть с тюленями и помочь им адаптироваться к новой обстановке.

Также сотрудникам предоставят финансовую поддержку и поддержку в трудоустройстве, пока океанариум будет закрыт.

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