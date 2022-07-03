Подозреваемого в уклонении от службы в армии вратаря клуба НХЛ Ивана Федотова могли увезти в Североморск

Хоккеист в свою очередь через своих адвокатов подал жалобу в суд на призыв в армию. Фото: khl.ru

1 июля в Санкт-Петербурге задержали вратаря клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз" Ивана Федотова. Его подозревают в уклонении от службы в армии.

Спортсмена повезли в военкомат, где спустя несколько часов ему стало плохо. Ивана госпитализировали в военный госпиталь. Сейчас даже его адвокаты не знают, где находится их клиент. Возможно, его отправили в Мурманскую область, по месту возможного прохождения службы.

- У нас нет точной информации. По отправке в Североморск – это совсем не точно. Понимание будет в понедельник, скорее всего, - рассказал адвокат хоккеиста Алексей Пономарев "КП"-Санкт-Петербург".

Хоккеист в свою очередь через своих адвокатов подал жалобу в суд на призыв в армию. По словам юриста, его клиент не уклонялся от призыва и не получал повесток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru