Забор от Мурманской области, базы НАТО в Южной Карелии и усиление границы кораблями с ядерным оружием: чем грозит вступление Финляндии в альянс

Мэр города Лаппеенранта сообщил, что базы НАТО могут быть размещены в Южной Карелии. Фото: Тимур ХАНОВ

На этой неделе стало известно, что Финляндия и Швеция готовятся к вступлению в НАТО - страны официально ждут в альянсе. Какие перспективы это рисует для Мурманской области?

Так, мэр города Лаппеенранта сообщил, что базы НАТО могут быть размещены в Южной Карелии.

- Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист, - отметил мэр Киммо Ярву, об этом пишет Yle.

Южная Карелия граничит с Россией, общая протяженность российско-финской границы составляет 1271,8 километра. Ранее в Финляндии звучала мысль отгородиться от Мурманской области забором, чтобы остановить миграционный поток.

Дмитрий Медведев, комментируя перспективу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

- Безусловно, мы будем готовы к ответным шагам. В случае такого расширения НАТО протяженность его сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое. Нам эти рубежи придется укреплять. Не лучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши "Искандеры", гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием, - отметил Дмитрий Медведев в интервью "АиФ".

С 1 июля Финляндия вновь начала принимать от Россиян заявления на визы, в том числе и туристические.

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