На Кольском проспекте в Мурманске одновременно произошли три ДТП с участием шести машин

Три аварии произошли на Кольском проспекте почти одновременно.
Фото: Артем КИЛЬКИН
2 июля на проспекте Кольском в Мурманске было очень непросто проехать. Напомним: рядом с ТРЦ "Северное Нагорное" на проезжую часть упал столб, из-за чего движение было закрыто в обе стороны.
В этот же день несколько столкнувшихся машин перегородили проезд в районе улицы Кооперативной.
- Произошли три отдельных столкновения примерно в одном месте. Без пострадавших, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Всего в авариях повреждения получили шесть машин.
На этой неделе на этом же месте 21-летний водитель сбил дорожного рабочего, мужчина погиб.
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