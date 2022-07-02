На Кольском проспекте в Мурманске одновременно произошли три ДТП с участием шести машин

Три аварии произошли на Кольском проспекте почти одновременно. Фото: Артем КИЛЬКИН

2 июля на проспекте Кольском в Мурманске было очень непросто проехать. Напомним: рядом с ТРЦ "Северное Нагорное" на проезжую часть упал столб, из-за чего движение было закрыто в обе стороны.

В этот же день несколько столкнувшихся машин перегородили проезд в районе улицы Кооперативной.

- Произошли три отдельных столкновения примерно в одном месте. Без пострадавших, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Всего в авариях повреждения получили шесть машин.

На этой неделе на этом же месте 21-летний водитель сбил дорожного рабочего, мужчина погиб.

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