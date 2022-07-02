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Происшествия2 июля 2022 20:31

На Кольском проспекте в Мурманске одновременно произошли три ДТП с участием шести машин

Аварии случились на месте, где недавно насмерть сбили человека
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Три аварии произошли на Кольском проспекте почти одновременно.

Три аварии произошли на Кольском проспекте почти одновременно.

Фото: Артем КИЛЬКИН

2 июля на проспекте Кольском в Мурманске было очень непросто проехать. Напомним: рядом с ТРЦ "Северное Нагорное" на проезжую часть упал столб, из-за чего движение было закрыто в обе стороны.

В этот же день несколько столкнувшихся машин перегородили проезд в районе улицы Кооперативной.

- Произошли три отдельных столкновения примерно в одном месте. Без пострадавших, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Всего в авариях повреждения получили шесть машин.

На этой неделе на этом же месте 21-летний водитель сбил дорожного рабочего, мужчина погиб.

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