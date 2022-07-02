В районе Полярных Зорь столкнулись грузовик и Mitsubishi, пострадал человек

Водитель Scania неправильно выбрал дистанцию до впереди движущего автомобиля. Фото: vk.com/murman01

В районе Полярных Зорь днем 2 июля произошло серьезное ДТП. Столкнулись грузовик Scania и Mitsubishi.

- На 1188 километре автодороги Р-21 "Кола", водитель Scania, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, неправильно выбрал дистанцию до впереди движущего легкового авто, совершавшего поворот направо. Машины столкнулись, из-за чего обе съехали в правый придорожный кювет, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пострадал водитель автомобиля Mitsubishi. Его доставили в больницу.

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