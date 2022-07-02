На озере в Мончегорске нашли труп мужчины

Тело нашли у озера Комсомольское. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На озере Комсомольское в Мончегорске нашли тело мужчины. Погибший - местный житель 1982 года рождения.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти северянина, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

На данный момент подробной информации, как нашли тело, нет.

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