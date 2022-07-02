Стали известны подробности ДТП в Мурманске, из-за которого на проезжую часть упал столб

ДТП обошлось без пострадавших. Фото: Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области
Утром 2 июля движение на Кольском проспекте в Мурманске в районе ТРЦ "Северное Нагорное" было парализовано из-за столба, который упал прямо на проезжую часть. В ГИБДД сообщили подробности случившегося.
- Троллейбус допустил наезд на световую опору, обошлось без пострадавших. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Столб упал прямо на проезжу часть. Фото: Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области
Северян просят выбирать другие пути следования.
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