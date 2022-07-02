На Верхнетуломском водохранилище потерялись два рыбака

Два рыбака потерялись на Верхнетуломском водохранилище. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

2 июля на Верхнетуломском водохранилище ведутся поисковые работы.

- По «Системе – 112» поступила информация, что требуется помощь в поиске двух человек, которые были на рыбалке в районе Верхнетуломского водохранилища возле 87 километра автодороги «Кола-Лотта» и потеряли ориентир, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Всего поиски ведут пять человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru