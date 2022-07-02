Для съемок многосерийного фильма в Мурманской области ищут беременную девушку

В Мурманской области продолжается работа над фильмом "Заполярный вальс". Фото: vk.com/public196337736

В Мурманской области продолжаются съемки многосерийного фильма "Заполярный вальс". И для разных ролей массовку ищут среди северян. Так, сейчас требуется беременная дублерша. Съемки будут продолжаться полный рабочий день.

- Съемки проходят в Мончегорске, на 5 июля ищем беременную молодую женщину, которая будет дублером главной героини. Нужны очень ответственные люди, кто хочет принять участие писать ФИО, возраст, телефон бригадиру, - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Напомним: в Кировске стартовали съемки художественного фильма под названием "Летом асфальт теплый". Снимает его киностудия "Ленфильм".

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