На Кольском проспекте в Мурманске столб упал на проезжую часть

Из-за упавшего столба заблокировано движение. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 2 июля на одном из самых оживленных участков в Мурманске оказалось затруднено движение. На проезжую часть проспекта Кольского рядом с ТРЦ "Северное Нагорное" упал столб линии передач.

Движение в сторону юга заблокировано, водителей просят искать объездные пути. Сейчас идут восстановительные работы.

Напомним: момент странного ДТП у Ледового озера попал на видео.

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