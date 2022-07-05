Стало известно, зачем бетонными блоками перегородили проезд к карьеру за Ледовым озером в Мурманске

Дорогу на карьер за Ледовым озером перегородили из-за мусора Фото: Антон ЗАБИРОВ

В июне северяне заметили, что к карьеру за Ледовым озером в Мурманске, где в хорошую погоду часто отдыхают горожане, не проехать - дорогу перегородили бетонными блоками. Наша редакция узнала причину.

- Проезд к обводненному карьеру горы Горелой находится в оперативном управлении Управления дорожного хозяйства. Въезд к данному карьеру был закрыт учреждением для предотвращения складирования мусора вдоль проезда и на прилегающей территории. По состоянию на 30 июня блоки сдвинуты, проезд автотранспорта обеспечен, - рассказали "КП"-Мурманск" в администрации города.

Напомним: в Мурманске на месяц ограничат движение по улице Дзержинского. Половина дороги будет перекрыта с 30 июня по 1 августа.

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